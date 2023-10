StrettoWeb

Ha ammesso, Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Juventus ha confessato davanti agli investigatori di Torino: “sì, ho scommesso su partite di calcio”, rivela il Corriere della Sera. Da un’indagine partita dalla Procura di Torino si è risaliti al giovane calciatore, che avrebbe scommesso su piattaforme illegali. Gli atleti possono giocare, ma a patto che non siano scommesse sullo sport che praticano o su piattaforme illegali. Altrimenti, la pena potrebbe essere molto pesante, anche fino a 3 anni o più di squalifica. Ieri la difesa aveva pubblicamente affermato che il giocatore si è autodenunciato ed è sereno. Una strategia che può “aiutarlo” a scontare una pena meno severa.

Intanto, sul tema, è intervenuto Fabrizio Corona, intercettato dall’Adnkronos: “su Telegram ho pubblicato tutta l’inchiesta legata a Nicolò Fagioli. Oggi faccio i nomi di due calciatori, i più importanti della Serie A che giocano in Nazionale, sul sito Dillinger News, e pubblico le prime prove su Telegram alle ore 18, entro un mese scoperchio tutta l’inchiesta. Ho una inchiesta che se viene ragionata veramente deve fermare tutto il calcio italiano”, ha detto.

“E’ come tangentopoli, vallettopoli, calciopoli. Ai calciatori è vietato scommettere sul calcio. La maggior parte scommette online, il problema è che il nome che farò oggi scommetteva sulle proprie partite, ma non mentre giocava. C’è differenza tra vendersi le partite e scommettere sulle partite. Qui alla base c’è una malattia, che è la ludopatia, che ha colpito una serie di ragazzi giovani, famosissimi, che guadagnano milioni e che perdono, per avere adrenalina, il loro tempo a scommettere”.

Chi sono i due big della Nazionale svelati da Corona

Corona aveva detto che li avrebbe svelati alle 16 e così sulla testata Dillinger News compaiono Zaniolo e Tonali. Poi arriva la Polizia e lo invita a recarsi in Questura. “Anche Tonali e Zaniolo scommettono”, si legge. Sempre Corona rivela che alle 18 svelerà le prove.