Losail, 5 ott. – (Adnkronos) – “Penso che le ultime gare rappresentino una bella sfida con noi per ottenere il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Un obiettivo che può dare motivazione e intensità. Anche se non è questo quello per cui in Ferrari sognamo di lottare…”. Così il pilota della Ferrari Carlos Sainz al microfono di Sky Sport alla vigilia del week-end del Gp del Qatar.