F1: Leclerc, ‘Verstappen si merita il titolo, è stato consistente tutta la stagione’

Losail, 5 ott. – (Adnkronos) – “Abbiamo gareggiato insieme dai tempi dei cart. Il suo terzo titolo è solo una questione di tempo, se lo merita ampiamente. E’ stato consistente per tutta la stagione in qualsiasi condizione e su qualsiasi pista”. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc elogia Max Verstappen che già dopodomani nella gara sprint del Qatar potrebbe laurearsi campione del mondo per la terza volta consecutiva.