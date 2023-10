Europee: Danti (Iv), ‘costruire forza liberaldemocratica aperta a tutti’

StrettoWeb

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “La scommessa di questo primo congresso di Italia Viva è difficile ed esaltante. Vogliamo costruire una vera forza liberaldemocratica, nelle idee e nei fatti, che sia costantemente un pungolo alla sinistra e alla destra, per evitare la loro definitiva trasformazione nel populismo e nel sovranismo?. Lo ha detto l?eurodeputato di Italia Viva, Nicola Danti, uscendo dalla festa del Foglio, in corso a Palazzo Vecchio.

?Oggi per noi, da Renzi all?ultimo militante- ha continuato- parte la corsa per rafforzare questa casa dei riformisti per le Europee del giugno 24. La nostra è una proposta aperta a tutti quelli che si riconoscono in Renew Europe per arrivare ad una lista unitaria, sappiamo però che siamo pronti ad andare avanti anche da soli, non abbiamo paura. Se il buonsenso prevarrà nelle prossime settimane, i liberaldemocratici non disperderanno neanche un voto?, ha concluso Danti augurando buon congresso a tutte le iscritte ed iscritti di Italia Viva.