Esplosione nel tunnel del cantiere della Circumvesuviana, ferito operaio di Catania

Tremenda esplosione nel cantiere della Circumvesuviana di Castellammare di Stabia. Un operaio di 22 anni, di una ditta catanese, impegnata in alcuni interventi all’interno del tunnel, è rimasto ferito dopo essere stato colpito dai detriti provocati dall’onda d’urto. Soccorso, è stato trasportato all’ospedale del Mare.

“Nel cantiere del traforo di Varano, impresa Pizzarotti, si è ferito un operaio della ditta Cipa che in subappalto esegue il traforo. Dalle prime ricostruzioni sembra che il ragazzo si sia fatto male a causa di un ugello saltato nei pressi della macchina perforatrice durante le iniezioni di cemento delle perforazioni in calotta/fronte Non vi è stata una esplosione ma è saltato un ugello da una tubazione che iniettava miscela cementizia a pressione: si è rotto un tubo dell’aria compressa che essendo compressa fa il botto”. E’ quanto spiega Eav in una nota. “La gamba e la mano sono state colpite dal getto di acqua e cemento a pressione fuoriuscito dall’ ugello saltato, simile al getto di acqua a pressione di una idropulitrice. Questo dalle prime ricostruzioni. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale del Mare e si seguono con apprensione le sue condizioni. Come sempre si assicura massima collaborazione alle autorità che conducono le indagini e si auspica chiarezza al più presto”, conclude Eav.