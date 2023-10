Escalation di violenza a Corigliano-Rossano: baby gang aggredisce e picchia due ragazzi

StrettoWeb

Tanta paura nella zona urbana di Corigliano, nel cuore pulsante della città racchiuso in Piazza Salotto: una baby gang sta seminando violenza tra i più giovani destando preoccupazione tra i cittadini. Il gruppo di bulli infatti, nella sola giornata di ieri, si sono resti protagonisti di due terribili aggressioni a discapito dei passanti. Il primo episodio riguarda una ragazza di 18 anni del posto: la giovane è stata accerchiata e malmenata riportando ecchimosi e contusioni che hanno richiesto il trasporto presso il presidio ospedaliero cittadino.

Nel secondo episodio invece, la baby gang ha preso di mira un adolescente, strattonandolo fino a farlo cadere a terra per poi riempirlo di calci e di pugni. Una situazione pericolosa e insostenibile, tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri infatti, stanno già conducendo le dovute indagini per risalire e identificare i membri del violento gruppo e riportare la pace in quel di Corigliano.