Escalation in Israele, Belvedere Marittimo esprime solidarietà alla città gemellata di Mitzpe Ramon

“La città di Belvedere Marittimo, gemellata con la città di Mitzpe Ramon in Israele, già da alcuni anni, ha avuto l’onore ed il piacere di ospitare amici ebrei, condividendo momenti pregni di emozioni e sviluppando rapporti di reciproca amicizia. Il Comune di Belvedere Marittimo, esprime la propria vicinanza alle comunità Ebraiche Italiane e ad Israele tutta per la drammatica escalation che si sta verificando in Medio Oriente. Lo Stato ebraico, infatti, colto da un attacco improvviso e proprio nel giorno che chiude le festività del Sukkot, si è trovato a fare i conti con centinaia di morti ed una presa d’ostaggi senza precedenti”.

“Esprimo piena solidarietà e completa vicinanza all’intero popolo e allo Stato di Israele, cordoglio per tutte le vittime innocenti. Il legame simbolico ormai consolidato tra Belvedere Marittimo, le comunità ebraiche e lo stato di Israele, è stabilito per sviluppare strette relazioni politiche, economiche e culturali, ma è soprattutto ispirato da medesime radici, uguali intenti e ideali di pace e spiritualità”. Il Sindaco di Belvedere Marittimo Vincenzo Cascini.