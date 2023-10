Energia: Bonelli, ‘governo prende gas da Qatar e Algeria, che finanziano Hamas’

StrettoWeb

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Il governo ha una strategia energetica precisa, quella di trasformare l?Italia in un hub del gas, che non si ferma neanche davanti alla crisi israelo-palestinese: il nostro Paese ha preso 7 miliardi di metri cubi di gas dal Qatar e 24 dall’Algeria, che sostengono economicamente Hamas. La vera questione è che si stanno rallentando le rinnovabili per un motivo molto banale, perché Eni ha guadagnato tantissimi soldi dalla speculazione sul gas, invece il sole e il vento sono fonti energetiche gratuite. È questo il problema: il governo non vuole fermare la speculazione sul gas ai danni delle famiglie italiane ma fermare un grande progetto di rinnovamento del Paese”. Così, durante il question time di oggi, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Per questo – ha proseguito – sono assolutamente insoddisfatto della risposta del ministro Pichetto Fratin alla mia richiesta di chiarezza sulla correttezza, sia tecnica sia giuridica, degli atti autorizzativi relativi al rigassificatore di Ravenna e a quello di Vado Ligure, previsto, peraltro, in un santuario dei cetacei. Il ministro non può cavarsela scaricando la responsabilità sul commissario straordinario o non dicendo se qualche prescrizione non è stata ottemperata. Inoltre, è venuto in aula a dire che i rigassificatori sono una soluzione necessaria per garantire la sicurezza energetica del nostro Paese”. “Pichetto Fratin ha mentito sapendo di mentire perché i dati del ministero stesso ci dicono che oggi, senza i rigassificatori di Piombino, Ravenna e Vado Ligure, la stabilità energetica è già garantita”, ha concluso Bonelli.