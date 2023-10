L’emittente coreana TVN torna a Reggio Calabria e visita l’azienda Fortugno: “stregati dal Bergamotto e dalle sue potenzialità”

StrettoWeb

C’è sicuramente qualcosa di buono nello sforzo quotidiano che la famiglia Fortugno consuma nella lavorazione del Bergamotto di Reggio Calabria. La prova che il lavoro ripaga sempre, se è svolto con passione e dedizione, arriva nuovamente dalla Corea. Si proprio così, il Bergamotto di Reggio Calabria ha incantato la popolazione asiatica, che intrave sicuramente nel nostro frutto potenzialità illimitate.

È di quest’oggi, infatti, la seconda visita di una troupe televisiva, l’emittente coreana TVN, a distanza solo di pochi mesi dalla prima volta, nella quale i giornalisti hanno confessato di essere stati letteralmente rapiti alla vista dei luoghi naturalistici della nostra città, le immense colture delle piante di Bergamotto sulle nostre colline con vista mare. Gli stessi professionisti si sono concentrati a riprendere la fase della raccolta e la successiva lavorazione del frutto, per scoprire le sue proprietà benefiche e salutari.

Hanno potuto verificare coi propri occhi, accompagnati dall’agronomo Demetrio Fortugno, come l’azienda Fortugno garantisca una genuinità nei processi fondamentali del trattamento del frutto, il quale non subisce alcuna alterazione chimica. Come amano dire Serena Fortugno e suo marito Carmelo, direttamente dall’albero alla tavola come natura l’ha fatto.

Le immagini della raccolta del bergamotto di Reggio Calabria presso l'azienda Fortugno