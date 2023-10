Elezioni, urne chiuse a Villaricca: al via lo spoglio | LIVE

StrettoWeb

Urne chiuse a Villaricca, comune di 31 mila abitanti a 9 chilometri da Napoli, commissariato per infiltrazioni camorristiche dall’estate 2021. StrettoWeb segue in diretta tutte le fasi dello spoglio delle schede. Questi i candidati a sindaco:

Nicola Campanile, già primo sindaco nel 1996, è sostenuto da 5 liste: Villaricca rinasce; PER; Movimento 5 stelle; Partito democratico; Napolinord

Francesco Gaudieri, già sindaco nel 2011, è sostenuto da sette liste: Ripartiamo – Gaudieri sindaco; Villaricca sul serio; Villaricca a testa alta; CASA – Cittadinanza associata attiva; Trasparenza per Villaricca; Fratelli per Villaricca; Unione democratici cristiani Villaricca

Luigi Sarracino, è sostenuto da due liste: Democrazia cristiana; Villaricca popolare con Sarracino sindaco