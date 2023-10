Elezioni comunali a Foggia, tutti i candidati a sindaco e gli schieramenti in campo

StrettoWeb

Tutto pronto per le elezioni comunali a Foggia, con le urne che si apriranno il 22 e 23 ottobre 2023 per eleggere il nuovo sindaco dopo il lungo commissariamento. Lo spoglio è previsto per lunedì 23 alle ore 15:00.

In totale saranno cinque i candidati sindaco, con il centrodestra che ha deciso di puntare su Raffaele Di Mauro mentre, la coalizione del centrosinistra, ha scelto Maria Aida Episcopo. A completare i candidati ci sono l’ex pentastellato Nunzio Angiola oltre ai civici Antonio De Sabato e Giuseppe Mainiero.