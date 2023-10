Eccellenza Calabria: ReggioRavagnese primo insieme al gruppone in vetta, brutto stop per il Bocale

StrettoWeb

Eccellenza Calabria oggi in campo per la 4ª giornata. Classifica ancora cortissima e super equilibrata, con un gruppone di 5 squadre in vetta. Tra queste, oltre al Cittanova (pari contro la Palmese) e alla Vigor Lamezia, c’è il ReggioRavagnese, che batte per 2-0 il fanalino di coda Morrone. Male il Bocale, che perde per 3-0 a Sambiase, anch’essa nel gruppone di testa.

Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 4ª giornata

StiloMonasterace-Digiesse Praia Tortora 2-1

Palmese-Cittanova 1-1

Paolana-Isola Capo Rizzuto 0-0

ReggioRavagnese-Morrone 2-0

Sambiase-Bocale 3-0

Scalea-Brancaleone 1-0

Soriano-Vigor Lamezia 2-2

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 8 Rende 8 ReggioRavagnese 8 Cittanova 8 Vigor Lamezia 8 Soriano 7 Brancaleone 7 Bocale 7 Scalea 6 Digiesse PraiaTortora 5 Palmese 5 StiloMonasterace 3 Paolana 2 Isola Capo Rizzuto 1 Gioiosa Jonica 1 Morrone 1