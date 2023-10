Eccellenza Calabria: Palmese corsara in casa della ReggioRavagnese, Bocale KO. Risultati e classifica

StrettoWeb

Eccellenza Calabria in campo questo pomeriggio per la 7ª giornata. Da segnalare la vittoria della Palmese per 1-2 in casa della ReggioRavagnese, in campo al Longhi-Bovetto, stadio che da oggi la ospiterà in atteso del ritorno a Ravagnese. Tra le reggine, perde anche il Bocale (2-0 a Rende). Pari del Cittanova a Brancaleone e della Vigor Lamezia contro la Stilo Monasterace. In vetta c’è il Soriano, capace di rifilare un tris alla Paolana ultimo in graduatoria nel testa-coda di giornata. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 7ª giornata

Morrone-Scalea 1-2

Brancaleone-Cittanova 1-1

Digiesse PraiaTortora-Sambiase 3-2

Isola Capo Rizzuto-Gioiosa Jonica 2-1

ReggioRavagnese-Palmese 1-2

Rende-Bocale 2-0

Soriano-Paolana 3-1

Vigor Lamezia-Stilo Monasterace 2-2

Classifica Eccellenza Calabria

Soriano 16 Vigor Lamezia 15 Sambiase 14 Rende 12 Digiesse PraiaTortora 12 Cittanova 11 Palmese 11 Scalea 10 ReggioRavagnese 8 Bocale 8 Brancaleone 8 Isola Capo Rizzuto 8 StiloMonasterace 6 Morrone 5 Gioiosa Jonica 4 Paolana 2