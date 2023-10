Calcio, Eccellenza Calabria: la Palmese batte il Bocale, perde anche il ReggioRavagnese. Risultati e classifica

StrettoWeb

Si è giocata la 6ª giornata di Eccellenza Calabria. Il derby reggino tra Palmese e Bocale va ai padroni di casa, che vincono di misura per 1-0. Perde anche il ReggioRavagnese, caduto davanti ai propri tifosi per 0-2 contro il Soriano. Pari interno del Cittanova, mentre la Vigor Lamezia sbanca Paola per 0-3. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 6ª giornata

Cittanova -Rende 1-1

Gioiosa Jonica-Digiesse PraiaTortora 0-1

Palmese-Bocale 1-0

Paolana-Vigor Lamezia 0-3

ReggioRavagnese-Soriano 0-2

Sambiase-Brancaleone 2-0

Scalea-Isola Capo Rizzuto 1-2

Stilo Monasterace-Morrone 1-1

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 14 Vigor Lamezia 14 Soriano 13 Cittanova 10 Rende 9 Digiesse PraiaTortora 9 ReggioRavagnese 8 Bocale 8 Palmese 8 Brancaleone 7 Scalea 7 Isola Capo Rizzuto 5 StiloMonasterace 5 Morrone 5 Gioiosa Jonica 4 Paolana 2