Droga: condanne definitive per spaccio e minacce, Polizia esegue tre ordinanze

Palermo, 12 ott. (Adnkronos) – La Polizia di Stato di Caltanissetta ha eseguito tre ordinanze dell?Autorità Giudiziaria a seguito di condanne definitive emesse nei confronti di tre persone. A Niscemi, gli agenti del Commissariato di P.S., hanno arrestato un 39enne, condannato dal Tribunale di Gela per i reati di minacce e violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessi nei confronti dell?ex coniuge, dovendo lo stesso espiare la pena di sei mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. A Gela, i poliziotti della squadra investigativa del Commissariato di P.S., hanno arrestato un 37enne, condannato dal Tribunale di Gela per reati contro il patrimonio, dovendo lo stesso scontare la pena di quattro mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. Un quarantenne, invece, è stato arrestato poiché condannato dalla stessa Autorità Giudiziaria per reiterate condotte legate alla detenzione e spaccio di sostanze, dovendo lo stesso espiare sei mesi di pena detentiva in regime di semilibertà.