Domotek Volley Reggio Calabria inarrestabile: vince ancora, 3-0 anche sul campo della Ciclope Volley

StrettoWeb

Che si giochi in casa o fuori per questa Domotek Volley Reggio Calabria non fa alcuna differenza: la vittoria è fedele compagna e con quella centrata sul campo della Ciclope Volley Bronte sono quattro come quattro sono state le partite disputate in campionato dai ragazzi condotti, con lucidità e sicurezza, dal coach Antonio Polimeni. Al Palasport “Alberto Meli” di Bronte ha presentato il suo volto di battaglia in un corpo a corpo sfinente, ma anche indossando i panni da combattente il risultato non cambia: strappare anche un solo set alla Domotek Volley Reggio Calabria è un’impresa più che “ciclopica”.

Il primo set, dopo un iniziale punto a punto, ha preso la via di Calabria grazie allo stappo prodotto dal solito mostruoso Omar El Moudden. La ricezione imperfetta dei padroni casa ha aggiunto ulteriori difficoltà ai siciliani che, dopo un time out chiamato dagli ospiti, sotto 17-16, sono stati ricacciati indietro da una schiacciata e da un ace di Emanuele Renzo. Un muro imperioso di Stefano Remo ha messo in sicurezza il vantaggio poi blindato da Domenico Laganà e da Gianluca Schipilliti incaricatosi di fissare il punto esclamativo sul primo parziale: 25-19.

Il secondo set, avvincente e combattutissimo fino all’ultimo pallone, è stato un confronto senza esclusione di colpi: un botta e risposta continuo con entrambe le squadre brave ad evitare che gli avversari prendessero il largo. Sia Polimeni che il coach etneo Martinengo, allora, si sono avvalsi dei time out per provare a tirare fuori dal cilindro la mossa in grado di sparigliare le carte giunta solo all’epilogo del set che ha sorriso ancora una volta gli amaranto con il timbro firmato da El Moudden (25-23).

Nella terza frazione il match non si è schiodato dall’equilibrio, fatto di vantaggi minimi con la Domotek compatta a resistere agli assalti avversari fino ad aprirsi il varco propizio per piazzare le stoccate decisive: gli attacchi vincenti di Stefano Remo ed El Moudden, autore anche dell’ace che ha regalato quattro match point alla capolista, l’attenzione accorta del libero, Massimiliano Lopetrone, il punto finale siglato da Capitan Laganà ed è così che gli amaranto si sono spinti sull’altura fresca del 25-21. 3-0 rotondo per una squadra vorace che divora tutto quello che le passa davanti.