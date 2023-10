Domotek Volley Reggio Calabria, l’attesa è finita: pomeriggio l’esordio in casa contro Siracusa

StrettoWeb

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: le luci del PalaCalafiore stanno per accendersi sull’esordio assoluto della Domotek Volley Reggio Calabria nel campionato di Serie B Nazionale. Oggi, sabato pomeriggio, alle 17, la storia del glorioso impianto si incrocerà per la prima volta con la storia che vuole scrivere la squadra reggina che, grazie alla visione geniale del fondatore e coach, Antonio Polimeni, grazie alla passione generosa del direttore generale, Marco Tullio Martino, grazie alla dedizione amorevole del team manager, Ascenzio Corso, ha l’onere e l’onore di rinverdire i fasti del volley di alta quota e, questa è l’aspirazione, renderli ancora più gloriosi.

Il team entra a casa propria con il bottino incassato sabato scorso a Bisignano dove, in una gara scivolata via sul velluto, ha dettato legge con un rotondo 3-0. Il secondo turno del torneo vedrà sull’altro lato della rete il sestetto della Paomar Volley Solarino Siracusa che attraverserà lo Stretto esibendo tutti i mezzi per tentare il salto di categoria, come dimostrato nella vittoriosa uscita inaugurale, in casa contro il Ciclope Volley Bronte (3-0). Un motivo ulteriore di interesse per una sfida tra due delle protagoniste di una competizione, la Serie B Nazionale, che già dall’avvio si è rivelata in tutta la sua godibilità.

Chi assisterà al match sa già che non uscirà deluso dal PalaCalafiore perché tanta, tantissima, sarà la qualità messa in campo dalle due contendenti. Entrambe le squadre, dunque, saranno fortemente motivate dalla voglia di dare uno strappo immediato alla classifica e continuità ai risultati positivi. Il coach reggino Polimeni si attende risposte squillanti dai suoi giocatori in una sfida che fornirà indicazioni di valore sulle ambizioni coltivate dalla Domotek Volley e che meritano di essere alimentate da un successo, essenziale per consolidare certezze e speranze. Appuntamento, quindi, alle 17 di sabato, PalaCalafiore di Reggio Calabria. L’ingresso è libero.