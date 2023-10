“Diventa insegnante di italiano per stranieri”: il nuovo master di Orizzonte Docenti, l’ente di Ballarino

StrettoWeb

Orizzonte Docenti promuove un master dedicato agli insegnanti di italiano per stranieri: si tratta dell’ente di Nino Ballarino, proprietario della Fenice Amaranto, arrivata alla guida della società di calcio di Reggio Calabria dopo la scelta del sindaco facente funzioni Brunetti che ha alimentato furiose polemiche in città anche per l’intenzione dei Sindaci di spingere verso la cessione dell’Università per stranieri Dante Alighieri ad un privato.

Nella descrizione del corso si legge che “Il titolo acquisito con il Master ha validità presso tutte le istituzioni, enti, associazioni e strutture pubbliche e private e in diversi ambiti scolastici e professionali:

nelle scuole di ogni ordine e grado per le attività didattiche specialistiche;

nelle strutture sociosanitarie e socio educative;

nelle strutture formative;

nelle strutture di ricerca e di sperimentazione;

nei servizi alla persona e alla famiglia;

nelle strutture di coordinamento territoriale degli Ambiti Sociali di Zona, nelle comunità diurne e residenziali, fra realtà educativa e mercato del lavoro, sancito dalla legislazione attuale.

La certificazione per l’insegnamento dell’italiano L2 oltre ad essere valida nelle graduatorie Docenti è comunque un titolo curriculare spendibile per l’insegnamento dell’italiano a stranieri. L’abilitazione L2 è richiesta dalla maggior parte delle piattaforme online (come Italki, Preply, o Verbling, Verbalplanet Superprof, e altre) che si interessano di reclutare insegnanti d’italiano a stranieri”.