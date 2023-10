Disavventura a Crotone: barca si ribalta, 4 diportisti in mare

StrettoWeb

Disavventura per quattro diportisti, due uomini e due donne, al largo di Crotone: la barca sui cui viaggiavano si è infatti ribaltata in località Gabella. Il fattaccio è avvenuto nella giornata di ieri: l’imbarcazione si trovava a mezzo miglio dalla costa quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è capovolta facendo cadere in acqua tutti e 4 i naviganti.

Immediata la segnalazione al numero blu che ha fatto scattare l’intervento della Guardia Costiera: un’unità veloce e una motovedetta hanno intercettato i malcapitati e, a seguito delle operazioni di trasbordo, sono stati portati a riva sani e salvi. Ad attenderli, i medici del 118 che hanno constatato buone condizioni di salute per tutti i diportisti.