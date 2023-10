Dimensionamento scolastico, il “Filangieri” di Trebisacce: “la Provincia di Cosenza ha trascurato le nostre ragioni”

StrettoWeb

“Gli studenti, i docenti e il personale ATA dell’ITS “G. Filangieri” di Trebisacce (CS) avuto riguardo alla proposta di dimensionamento scolastico formulata alla Regione Calabria dall’Ente Provincia di Cosenza con deliberazione del 16/10/2023, segnatamente nella parte in cui prevede la perdita dell’autonomia dell’ITS “G. Filangieri” di Trebisacce, rilevano la grave mortificazione così consumata a discapito delle sacrosante esigenze della comunità locale, ben rappresentate dalla deliberazione della giunta comunale di Trebisacce n. 179 del 22/09/2023 recante la proposta di mantenimento dell’autonomia di tutti i quattro istituti scolastici aventi sede nel relativo territorio comunale; rimarcano:

che la Provincia di Cosenza ha del tutto trascurato le ragioni – gravi, attuali e concomitanti- sottoposte all’attenzione del Sindaco del Comune di Trebisacce da questo Istituto scolastico con nota del D.S. prot. 16739 del 11.9.2023, che ampiamente depongono, per come previsto al paragrafo 3.1.1, delle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 331 del 21.7.2023, per la conservazione dell’autonomia scolastica del “Filangieri” pur con un numero “inferiore a 600 alunni”, se tanto si rende necessario al fine di “tutelare territori particolarmente fragili dal punto di vista socio-economico, isolati e inaccessibili”;

che, più nello specifico, e tenuto conto che il bacino d’utenza e di provenienza degli alunni del “Filangieri” comprende in netta e marcata prevalenza i Comuni montani ubicati nel versante ionico del Pollino e l’ampia ed estesa area della Sibaritide, si rimarca l’univoca convergenza delle seguenti circostanze di fatto:

1) la condizione socio-economica di avanzata agonia in cui versano i sempre meno popolati Comuni montani da cui proviene una nutrita molteplicità di studenti, ed in particolare i territori di Cerchiara di Calabria, di San Lorenzo Bellizzi, di Plataci, di Albidona, di Alessandria del Carretto, di Canna e di Nocara, quasi tutti peraltro ubicati a ragguardevoli distanze da Trebisacce e nondimeno penalizzati da strade di accesso strutturalmente carenti, inidonee, non adeguate, in deprimente mancanza di un confacente sistema di trasporto pubblico, delineano un desolante quadro di isolamento dei membri di quelle comunità.

2) l’evidentissima e preoccupante fragilità e vulnerabilità sociale anche delle restanti aree territoriali di provenienza degli studenti del Filangieri, connotate da criticità correlate alla grave e perdurante incidenza pervasiva di radicate forme di criminalità organizzata, decisivamente confermata e riscontrata dai dati forniti dalle autorità istituzionalmente preposte ad affrontare e contrastare in Italia le emergenze di siffatta natura, ove si tenga conto che finanche nella Relazione periodica semestrale, afferente al periodo gennaio-giugno 2022, rassegnata dal Ministro dell’Interno al Parlamento sulla scorta delle attività svolte e dei risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), è dato purtroppo leggere, alle pagine 41 e 43, della allarmante e davvero preoccupante invadenza e incidenza della criminalità organizzata “Sul versante ionico cosentino compreso tra la Sibaritide e Scanzano Jonico…”.

“Tanto evidenziato, nell’esprimere sconcerto ed indignazione per la posizione assunta dalla Provincia di Cosenza proponendo la soppressione dell’autonomia scolastica dell’ITS “G. Filangieri” di Trebisacce auspicano ed espressamente chiedono che le Autorità destinatarie del presente documento abbiano ad attivare ogni più opportuna iniziativa di loro rispettiva competenza volta ad includere il Filangieri tra le scuole preservate e mantenute, nella loro autonomia istituzionale, nel provvedimento finale in materia di dimensionamento scolastico per il triennio 2024-2027 che la Regione Calabria andrà a breve scadenza ad adottare”.