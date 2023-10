Dimensionamento scolastico nel cosentino, anche Trebisacce si prepara alla mobilitazione

StrettoWeb

“Dimensionamento scolastico, l’Amministrazione Comunale parteciperà alla manifestazione promossa dall’Istituto Filangieri in programma per le ore 11 di lunedì 23 in Piazza della Repubblica per condividere con la comunità scolastica le ragioni del NO alla decisione di accorpare l’Istituto Tecnico Statale all’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato E. Aletti”. È quanto fa sapere il Sindaco Alex Aurelio informando che nella giornata di ieri (martedì 17) insieme all’assessore all’istruzione e alla cultura Antonia S.M. Roseti ha ricevuto a Palazzo di Città il Dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore Roberta Boffoli, la vicepreside Mariella Gioia accompagnate da Don Francesco Faillace e da una delegazione di docenti e studenti.

“Alla manifestazione di lunedì – conferma il Primo Cittadino – sarà presente anche il Senatore Ernesto Rapani al quale rinnoviamo la gratitudine per aver dato seguito alle parole di impegno pronunciate in occasione dell’incontro promosso da Fratelli d’Italia e tenutosi nei giorni scorsi a Corigliano – Rossano, con l’emendamento al Decreto Caivano che dovrebbe prevedere la sospensione del provvedimento di revisione”.