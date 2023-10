Dimensionamento scolastico, Corigliano-Rossano pronta alla mobilitazione

StrettoWeb

“Si è tenuto questa mattina il Consiglio Provinciale sul dimensionamento scolastico, durante il quale è stata approvata una proposta di rimodulazione molto simile a quella annunciata due giorni fa in Conferenza dei Sindaci. In questo contesto di tempi inconciliabili con l’importanza e la delicatezza dell’argomento ed anche di una certa confusione, in attesa di documenti chiari, sembra sia stato fatto uno sforzo – a seguito dei miei appelli istituzionali dei giorni scorsi – per diminuire i danni, ma la proposta – che dovrebbe prevedere la soppressione di 3 Istituti Comprensivi e 3 Istituti Superiori per la nostra città – resta chiaramente insostenibile.

Ancora una volta non voglio farne una questione politica, perché credo che nessun sindaco e nessun presidente della Provincia – di qualsiasi colore politico – la pensi in maniera diversa da me: questo dimensionamento è totalmente sbagliato per una terra come la Calabria, caratterizzata da grande dispersione scolastica, da dati sconfortanti, da sedi distanti e mal collegate. Per questa ragione, al fine di chiedere alle istituzioni superiori ed in particolare al Governo di correggere questa stortura per la Calabria”.

“Certo di poter contare anche sulla collaborazione delle nostre rappresentanze, come Amministrazione ci apprestiamo ad organizzare una mobilitazione che coinvolga tutti i soggetti in campo, per il prossimo venerdì mattina 20 ottobre. Da oggi pomeriggio ci metteremo al lavoro in questa direzione, ovviamente senza trascurare il resto delle attività amministrative ed istituzionali, e concordando luoghi e modalità con gli organi preposti, certi del fatto che alla mobilitazione non parteciperanno soltanto tutti i soggetti della nostra città, ma fiducioso che possano partecipare anche dall’intero territorio di cui Corigliano-Rossano è riferimento scolastico e, perché no, anche da altre aree”.

“Quello della Scuola calabrese non è una questione che può riguardare gli schieramenti, ma proprio per questo è necessario l’impegno di tutti: per questo ribadisco il mio appello ad una alleanza istituzionale di tutta la Regione per chiedere un intervento correttivo prima che sia troppo tardi”. Lo dichiara in una nota il sindaco Flavio Stasi.