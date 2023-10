Dimensionamento scolastico, Corigliano-Rossano non si arrende: continua la protesta

StrettoWeb

“Questa mattina sono passato a sostenere la protesta dei genitori dei plessi di Piragineti, per la rivisitazione del piano di dimensionamento scolastico. Si tratta di un altro segnale, un messaggio alle istituzioni competenti, senza retropensieri e senza impostazioni ideologiche, per correggere le storture e le iniquità della proposte di Piano. “Noi non siamo numeri” scrivono bambini e genitori, ed é vero, ma anche se fossimo tutti numeri, i conti non tornerebbero lo stesso: non sono state applicate le linee guida, non tornano i “criteri” applicati altrove, non torna la considerazione dei tre parametri di criticità rilevati a Corigliano-Rossano dall’ osservatorio regionale (che avrebbero consentito addirittura deroghe), non torna la verticalità dei percorsi di studio eccetera”.

“Insomma, una misura inaccettabile ed auspico si possa aprire un confronto istituzionale per rivederla profondamente. Sosteniamo ogni iniziativa finalizzata al raggiungimento di questo obiettivo. Nel frattempo la sentenza del Tar Campania che ha sospeso il dimensionamento in Campania su ricorso della Regione apre anche altri tipi di scenari che mi auguro ci siano le condizioni di evitare. Di certo l’amministrazione perseguirà ogni strada possibile per difendere la dignità ed il percorso della nostra città”. Lo dichiara in una nota il sindaco Flavio Stasi.