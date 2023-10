Dimensionamento scolastico, l’IIS di Castrovillari: “scippo istituzionale”

StrettoWeb

“Nella giornata di ieri, come preannunciato, si è svolta l’assemblea del personale docente ed ATA dell’IIS “Mattei-Pitagora-Calvosa” per esprimere la propria protesta verso il piano di dimensionamento scolastico adottato dalla Provincia di Cosenza. Nel corso della manifestazione sono stati ribaditi i concetti che avevano portato gli organi deliberanti della scuola a chiedere il mantenimento dello status quo delle scuole secondarie di Castrovillari. Lo dichiarano in una nota congiunta il Dirigente Scolastico, i Docenti, il Personale Ata dell’Istituto.

“Motivazioni rese più forti dallo stesso piano di dimensionamento adottato, dove è stata riconosciuta l’autonomia a istituzioni scolastiche con un numero di alunni decisamente inferiore a quelli del “Mattei-Pitagora-Calvosa” e che denotano il concretizzarsi di un vero e proprio scippo istituzionale ai danni della scuola e del

territorio, rispetto al quale i consiglieri provinciali espressi dalla Città non hanno sollevato una benché minima obiezione”.

“È stato evidenziato come risulti contraddittorio l’atteggiamento dell’Amministrazione Comunale Cittadina che, pur non avendo competenze specifiche sulle scuole secondarie e criticando le linee guide della Regione, fin dalla prima riunione ha indicato per la Città questa soluzione che poi si è concretizzata. Ci si chiede in base a quali criteri si è deciso di smembrare la scuola più grande della Città e con quali interlocutori (Partiti. Sindacati, Consiglio Comunale) ci si è confrontati prima di indicare una soluzione sbagliata nella forma e nei contenuti?”.

“L’assemblea ha, inoltre, ribadito il grave danno sul piano occupazionale che deriva dal piano adottato dalla Provincia e che vedrà, sul nostro territorio, la perdita di decine di posti di lavoro. Non era questo lo spirito del PNRR. Un piano che nasce con l’obiettivo di ridurre i divari territoriale e che si sta realizzando a discapito delle aree più deboli del paese aumentandone la marginalizzazione dal contesto Europeo”.

“Alla luce di queste considerazioni, pertanto, si è deciso di assumere ogni utile iniziativa al fine di tutelare l’autonomia della nostra scuola e impedire un ulteriore impoverimento del nostro territorio. A giorni si terrà un nuovo momento di mobilitazione che vedrà coinvolti gli studenti e le loro famiglie, aperto a tutti i cittadini, al fine di sensibilizzare tutti sulla gravità di quanto sta succedendo. Questo sarà solo un primo momento, non escludendo altre e più clamorose iniziative, compresa la via giudiziaria, per dire no ad un’operazione cinica e dannosa, che la politica, non ha saputo o non ha voluto evitare”.