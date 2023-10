Data storica: la Rai ha dato l’ok per le trasmissioni in lingua arbëreshe

StrettoWeb

“Quanto accaduto in Commissione di Vigilanza Rai è un fatto storico e segna un momento molto importante per la tutela della lingua e della cultura delle comunità albanesi della Calabria. Devo dire grazie all’On. Gasparri che ha scelto di portare e sostenere questa istanza in Commissione facendosi portavoce di un intero territorio”. Queste le dichiarazioni dell’On. Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative e delegata dal Presidente Occhiuto ai rapporti fra il Consiglio regionale e le comunità arbereshe.

“Il nuovo contratto di servizio Rai 2023-2028 vedrà finalmente al suo interno la tutela della lingua arbereshe, dunque l’azienda pubblica, come già accade per altre minoranze linguistiche in altre regioni d’Italia, sarà tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi in lingua arbereshe”.

“Si tratta di un grande risultato ottenuto dopo anni di battaglie, cui farà seguito nei prossimi mesi la tanto attesa riforma della legge regionale n.15 del 2003, che attualmente norma la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria, alla quale sto lavorando in termini migliorativi e di maggiore efficacia per quanto riguarda le politiche di conservazione e diffusione di questo enorme patrimonio culturale”.