Dannosi per la salute: sequestrati oltre 11mila cosmetici nell’Alto Jonio Cosentino

Maxi operazione della Guardia di Finanza lungo il territorio dell’Alto Jonio Cosentino: 11.414 prodotti di cosmesi sono stati sequestrati in diverse attività commerciali della zona. Secondo le indagini svolte dai militari della stazione di Sibari, a seguito di accurate analisi e controlli della filiera di distribuzione, i prodotti in questione sono stati ritirati perché dannosi per la salute. I risultati tossicologici hanno infatti rilevato la presenza di Lilial, conosciuta in chimica come Buthylphenyl Methylpropional, bandita dal Regolamento dell’Unione Europea nr. 2021/1902 a partire dal 1° marzo 2022.

La sostanza in questione infatti, è ritenuta cancerogena e tossica ai fini della fertilità e può provocare seri danni alla salute. Tra i prodotti sequestrati, presenti diversi profumi, bagnoschiuma, shampoo e prodotti per capelli, pronti per essere venduti al dettaglio. Talvolta la composizione originale dei cosmetici veniva coperta con un’altra etichetta, in questo caso “innocua”, per poter occultare la presenza di Lilial. Otto persone sono state denunciate dai finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari.