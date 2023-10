Cultura della sicurezza: i Vigili del Fuoco di Crotone aprono le porte per la Settimana della Protezione Civile

StrettoWeb

Al fine di accogliere l’invito del Capo Dipartimento SE Prefetto Laura Lega, questo Comando

aprirà ai cittadini le sedi operative site nei comuni di Crotone, Cirò Marina e Petilia Policastro nella mattinata del 13/10/2023. Tale iniziativa si inquadra nelle attività svolte nel territorio della provincia, coordinate da S.E. il Prefetto di Crotone, dott.ssa Franca Ferraro, per celebrare la settimana della Protezione civile e la Giornata internazionale della riduzione del rischio naturale e vuole sensibilizzare i cittadini sui temi della sicurezza, della necessità di un approccio consapevole alle attività antropiche – cui è sempre connesso un rischio – ed all’uso del territorio, che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici”.

“Laddove possibile, i cittadini saranno accolti e sarà loro illustrata l’attività svolta dai VVF, e le caratteristiche delle attrezzature ed i mezzi in uso in caso di calamità ed in ambito di soccorso tecnico urgente. Tale iniziativa ha l’obiettivo di condividere la celebrazione della suddetta ricorrenza e diffondere la cultura della sicurezza”. Lo dichiara in una nota il Comandante Dott. Ing. Roberto Fasano.