Il Crotone si rilancia dopo una settimana difficile: vittoria in rimonta contro il Foggia | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Crotone si rilancia dopo una settimana difficile, con l’esonero a Zauli poi “rientrato” in seguito all’intervento della squadra e a una conferenza stampa fiume del Dg Vrenna. La squadra pitagorica ha battuto in rimonta il Foggia terzo in classifica. Una vittoria che infonde fiducia, anche perché arrivata con un avversario importante.

I pugliesi erano passati in vantaggio con Tonin all’8′, ma il gol di Gomez a ridosso dell’intervallo aveva ristabilito i conti. La rete decisiva è arrivata all’ora di gioco, con Vitale, per il 2-1 rimasto fino alla fine. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie C

Audace Cerignola-Latina 2-0

Crotone-Foggia 2-1

Giugliano-Potenza 0-0

Sorrento-Benevento 0-1

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 18 Benevento 18 Foggia 15 Latina 15 Audace Cerignola 15 Picerno 13 Crotone 13 Avellino 13 Turris 13 Virtus Francavilla 11 Taranto 11 Potenza 11 Acr Messina 10 Giugliano 9 Catania 8 Casertana 8 Sorrento 8 Brindisi 7 Monopoli 7 Monterosi Tuscia 2