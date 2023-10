Crotone, nascondeva la droga nel garage: arrestato

StrettoWeb

L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Questura di Crotone, costantemente impegnata su questo fronte, ha portato all’arresto di un crotonese di 52 anni, trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish. Nel quartiere Tufolo, gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in abiti civili nelle zone solitamente interessate dallo spaccio per incidere ancora più efficacemente nell’azione di contrasto al fenomeno, hanno notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di un soggetto, gravato da pregiudizi in materia di stupefacenti, per cui sono intervenuti, procedendo al controllo dell’appartamento.

La perquisizione è stata estesa al garage, ove è stata rinvenuta una scatola con all’interno un vero e proprio kit per lo spaccio; infatti, oltre al panetto di hashish, sono stati anche trovati due bilancini elettronici, un coltello e materiale per confezionare le dosi. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, il soggetto è stato tratto in arresto, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.