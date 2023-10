Crotone non è più “mbrazz a Maria”: Occhiuto e l’indiscrezione sul Capodanno Rai

StrettoWeb

Crotone non è più “mbrazz a Maria”, almeno secondo quanto afferma il Presidente Roberto Occhiuto. Anzi, Crotone è una grande provincia e, come tale, la Regione vuole trattarla. Sta infatti diventando virale il video-risposta del Presidente calabrese a “Pipareddru’s Journal”, una pagina Facebook dai contenuti satirici che riguardano la regione in generale, e Crotone nello specifico. Una pagina che fa ridere, ma allo stesso tempo, è una di quelle risate amare perché, in fondo in fondo, sappiamo tutti che si tratta di triste verità. Ma guardiamo il lato positivo: non ogni male viene per nuocere. E infatti Occhiuto, dopo la segnalazione di un suo video parodia realizzato proprio dal creator della pagina in questione, Tiziano Boscarato, ha deciso di rispondere con ironia e rivelando anche importanti dettagli.

Ma andiamo con ordine: la parodia in questione, che fa effettivamente ridere, riguarda il doppiaggio di un video che ritrae il Presidente di fronte allo schermo con una cartina dell’Italia, evidenziando in particolare la Calabria. Quel genio di Boscarato invece, con forte accento crotonese, stravolge tutto e, nel momento in Occhiuto punta col dito sulla nostra regione, esordisce: “ca’ su tutt praticament ‘mbrazz a Maria mentre nel resto del mondo su tutt appost”. E non contento, incalza: “simu mbrazz a Maria o mur a mur cu u spital… come volete dire, dite“.

Sono bastati 14 secondi di ilarità per far diventare il video virale tanto da essere notato dallo stesso Occhiuto: un po’ acciaccatello – lui stesso riporta di essere stanco dopo una giornata impegnativa – trova un momento per ridere della sua parodia ma anche per risollevare l’animo dei crotonesi: “io sto lavorando per Crotone, ho appena messo il volo Crotone-Roma per collegarla e sto cercando di organizzare iniziative per dare un indotto positivo alla città”.

E poi la notizia: “sto cercando di convincere la Rai a fare il Capodanno a Crotone. Hanno individuato due siti potenzialmente idonei, uno a piazza Pitagora e uno allo Stadio. Parlerò con il sindaco a giorni e ce la stiamo mettendo tutta per dimostrare pure a Pipareddru che Crotone non è più mur a mur cu u spital“. Felicissimo il creator della pagina satirica che condivide il video del Presidente e aggiunge: “non siamo più ‘mbrazz a Maria, è ufficiale. A Capodanno vi vulimu tutti cca”.

