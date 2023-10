Crotone, investì e uccise una bimba ucraina scappata dalla guerra: condannato a 18 anni

StrettoWeb

La morte della piccola Taisiia Martseniuk, la bimba di 5 anni travolta e uccisa lo scorso anno a Crotone, non è rimasta impunita. Ieri sera, poco prima delle 21, il gup del Tribunale della città, Elisa Marchetto, ha emesso la sentenza dopo il processo con rito abbreviato: 18 anni di reclusione per Giuseppe Pio De Fazio per il reato di omicidio volontario e lesioni personali. Il 19enne crotonese aveva infatti investito la piccola e il ragazzo che la portava sulle spalle nel pomeriggio del 22 marzo 2022.

Taisiia era da poco arrivata in Italia con la famiglia come rifugiata di guerra, ma ha comunque trovato la morte in Calabria: la piccola infatti, era insieme ad un gruppo di amici quando il conducente, con il suo Fiat Doblò, ha fatto irruzione sul ciglio della strada dove passeggiavano. L’obiettivo, secondo l’accusa, era il 17enne Francesco Pio Macrì che si era invaghito della cugina della vittima che, in quel momento, era in braccio al giovane. Macrì è rimasto ferito, mentre la bambina è morta sul colpo.

De Fazio è stato inoltre condannato al risarcimento del danno alle parti civili ed a pagare una provvisione di 300 mila euro per i genitori e parenti della vittima. Il giudice ha infine disposto l’aggravamento della misura cautelare: il 19enne passa dall’obbligo di dimora agli arresti domiciliari.