Crotone, salta la panchina: esonerato mister Zauli

“Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile Tecnico della Prima Squadra, Lamberto Zauli. La Società ringrazia mister Zauli per l’impegno profuso e intende augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Lamberto Zauli non è più l’allenatore del Crotone. Lo comunica lo stesso club con questa nota ufficiale sul proprio sito. Fatale, per il tecnico, la sconfitta di ieri a Taranto, che ha fatto il paio con altri risultati negativi soprattutto in trasferta. La squadra pitagorica, costruita per vincere, si trova a metà classifica, a 10 punti, distante dalla vetta. Zauli era subentrato in corsa a Lerda nella scorsa stagione ed era poi stato confermato in estate. Ora attesa per il suo sostituto.