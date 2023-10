Crotone, Capodanno con Amadeus. Il sindaco: “situazione complessa ma siamo disposti a fare sacrifici”

StrettoWeb

La Regione Calabria vorrebbe portare il Capodanno Rai a Crotone con Amadeus presentatore. “Il presidente Occhiuto che ho sentito nei giorni scorsi ha manifestato la volontà di spingere per Crotone affinchè il Capodanno si svolga qui ed è quasi sicuro – ha confermato Vincenzo Voce – non è facile portare una manifestazione di questo tipo in una piazza come la centralissima Piazza Pitagora”.

“Con un palco come quello di Capodanno la situazione sarà complicata – prosegue Voce – però ho dato l’ampia disponibilità della mia amministrazione, la volontà di svolgere questo evento importantissimo per Crotone e per il nostro territorio. Ovviamente ci vorranno dieci giorni per montare il palco, e poi ci vorranno le condizioni affinchè il 31 dicembre si terrà lo spettacolo, ma siamo disposti a fare sacrifici”. “Per realizzare tutto ciò l’albero di Natale sarà posizionato in Piazza della Resistenza e non in Piazza Pitagora. L’incontro tra il presidente Roberto Occhiuto e il sindaco di Crotone si terrà martedì 10 ottobre”, conclude Voce.