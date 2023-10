In crescita i prestiti personali per studio, + 6,2% nel 2023

StrettoWeb

Secondo uno studio effettuato da Facile.it e Prestiti.it, il valore dei prestiti che sono stati erogati ai cittadini italiani nei primi otto mesi dell’anno corrente equivale a più di 220 milioni di euro.

Nel primo semestre, infatti, si era già parlato di un aumento dell’11,8% degli italiani con finanziamenti in corso. Questi dati hanno messo in luce ulteriori statistiche, che dimostrano come l’importo medio richiesto sia diminuito del 4% rispetto al 2022, mentre la percentuale legata alle domande di prestiti rivolti allo studio è aumentata circa del 6,2%.

Aligi Scotti, responsabile BU prestiti di Facile.it, ha commentato in questa maniera la tendenza: “Il costo della formazione in Italia può essere elevato e l’aumento dei prezzi dell’ultimo anno di certo non aiuta le famiglie. Già a partire dai primi cicli scolastici la spesa può arrivare a centinaia di euro, ma quando si parla di percorsi universitari o post-universitari, i prezzi possono essere ben più elevati. Un prestito personale può rappresentare quindi una soluzione per far pesare il meno possibile questo tipo di spesa sul budget familiare e un modo per continuare ad investire sul proprio futuro senza rinunciare alla formazione”.

I dati sui prestiti personali destinati allo studio

Soffermandoci sulla questione, vediamo come un terzo di coloro che hanno richiesto un finanziamento da destinare allo studio abbiano ottenuto meno di tremila euro, mentre le domande che sono aumentate maggiormente sono quelle che si stabilizzano tra i tremila e i cinquemila euro. Rispetto al 2022, sono diminuite vistosamente le richieste al di sopra dei diecimila euro. Analizzando il profilo del richiedente, quindi di colui che richiede il prestito personale, vediamo come il 30% della richiesta sia caratterizzato dalla presenza di persone under 26, mentre la maggior parte hanno un’età media pari a 35 anni.

Cos’è un prestito personale, come funziona e che supporto garantisce

Quando parliamo di prestito personale parliamo di una somma di denaro, solitamente compresa tra i 200 euro e i 75mila euro, che viene prestata al consumatore, il quale ha l’obbligo di rimborsare l’importo seguendo un piano di ammortamento a rate costanti.

I requisiti principali per ottenere un prestito sono i seguenti: avere la residenza in Italia e avere un’età compresa tra i 18 e i 70 anni. Tra gli altri requisiti fondamentali rientrano il non esser mai stati protestati, il non aver mai tardato nel pagamento di rate che sono state finanziate precedentemente e il non domandare degli importi che risultino essere sproporzionati rispetto alla reale capacità di rimborso.

Nel momento in cui parliamo di un prestito personale, parliamo di un prodotto assolutamente flessibile, che può essere impiegato per qualsiasi necessità di carattere personale o familiare. Le caratteristiche principali di un prestito personale, che lo portano quindi a differenziarsi da altri tipi di prestiti, sono le seguenti: il suddetto prestito viene erogato direttamente al richiedente, così come viene pagato da quest’ultimo.

Inoltre, si tratta di un tipo di finanziamento che non è vincolato all’acquisto di un bene personale o di un servizio e che può essere utilizzato senza dimostrare necessariamente l’impiego delle somme.

Infine, il prestito personale può soddisfare svariate esigenze tra le quali viaggi, auto, arredi e studi.