Covid, parte la campagna vaccinale in Lombardia. Bertolaso: “non sarà un richiamo ma un nuovo vaccino”

Parte oggi in Lombardia la nuova campagna per la vaccinazione antinfluenzale. Durante la somministrazione dell’antinfluenzale, potrà essere co-somministrato il nuovo vaccino anti-Covid “Partiamo con una giornata simbolica: apriremo 80 centri vaccinali in tutta la regione per vaccinare soprattutto contro l’influenza ma ci saranno anche i nuovi vaccini anticovid”, ha dichiarato Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare. “Ci si potrà vaccinare nelle farmacie, negli studi dei medici di medicina generale, nelle case di comunità, prenotando attraverso il portale regionale. Sono 100mila le dosi di vaccino anticovid già arrivate in regione”, rimarca Bertolaso.

“Non stiamo parlando di una quinta dose, è un vaccino completamente nuovo che funziona benissimo, e non ha dato effetti collaterali. Si potrà scegliere se fare le somministrazione di vaccino anticovid e di antinfluenzale nello stesso momento, oppure solo uno dei due, o ancora fare i vaccini in due momenti diversi“, precisa Bertolaso. Sul fronte Covid, nonostante l’aumento dei contagi la regione fa sapere che “la situazione negli ospedali è sotto controllo e non si registrano criticità negli accessi ai pronto soccorso“.