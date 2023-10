Cosenza protagonista della seconda tappa del progetto “L’Italia in Cornice” di Corepla

StrettoWeb

Continua il viaggio al sud de “L’Italia in Cornice”, la campagna di sensibilizzazione itinerante ideata da Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica. Dopo l’inaugurazione del progetto, partito quest’anno da Messina, sarà Cosenza, città tra le più vivaci della Calabria, protagonista di questa seconda tappa. Come da format dell’iniziativa Corepla donerà alla città un’installazione artistica che verrà posizionata presso la piazza dei Bruzi, la piazza antistante il Comune.

Durante l’evento sarà svelata l’installazione artistica e le attività che Corepla porterà avanti nei prossimi mesi in collaborazione con il Comune. La conferenza stampa di lancio dell’iniziativa si terrà mercoledì 4 ottobre alle ore 11:00 in Piazza dei Bruzi a Cosenza. Intervengono: Francesco Alessandro Caruso, Sindaco di Cosenza; Maria Pia Fusaro, Vicesindaco e Assessore Ambiente e Territorio Comune di Cosenza; Andrea Campelli, Direttore Relazioni Esterne Corepla.