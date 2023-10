Cosenza si prepara alla decima edizione del PolMeeting

StrettoWeb

Si è svolta stamattina la conferenza stampa di presentazione di PolMeeting, evento nazionale dedicato alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione, giunto alla decima edizione, che si terrà giovedì 19 e venerdì 20 ottobre al Castello Svevo di Cosenza. A presentare il meeting e a sottolinearne l’importanza, sono stati il sindaco di Cosenza Franz Caruso, il Comandante della Polizia Locale di Cosenza Gianpiero Scaramuzzo, il Comandante della Polizia

Provinciale di Cosenza Rosario Marano e Luigi Bruno, manager del Gruppo laBconsulenze, main sponsor dell’evento.

Quella del 2023 è un’edizione speciale, considerato che l’evento taglia il traguardo dei dieci anni. Anche per celebrare questo risultato il programma è particolarmente ricco. Due giorni di workshop e tavole rotonde con più di 50 relatori provenienti da tutta Italia e con la presenza dei presidenti e dei rappresentanti nazionali delle associazioni di categoria della Polizia Locale.

“L’alta formazione specialistica è fondamentale”, hanno sottolineato i comandanti Rosario Marano e Gianpiero Scaramuzzo. Per il sindaco Franz Caruso “è un orgoglio che sia Cosenza la sede di PolMeeting. Un evento che mette al centro l’aggiornamento normativo per la Polizia Locale, vera polizia di prossimità per i cittadini”.

“PolMeeting è nato dieci anni fa da un’idea lungimirante del Gruppo laBconsulenze”, ha spiegato Luigi Bruno. “Un evento a cui teniamo in modo particolare. Negli ultimi anni il gruppo laBconsulenze è molto cresciuto, fino a sviluppare una visione nazionale e internazionale. Ciononostante, siamo convinti di preservare le nostre radici che sono in Calabria. PolMeeting rientra proprio in questa visione”.

Nel corso del meeting saranno affrontate tutte le materie di interesse del settore: novità del Codice della strada, sicurezza urbana, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, riscossione delle

entrate locali, gestione delle infrazioni all’estero, videosorveglianza e privacy, intelligenza artificiale al servizio della PA, modifiche al codice degli appalti, polizia ambientale e tanto altro.

PolMeeting prevede anche un’area espositiva nella quale saranno presenti le più importanti e prestigiose aziende del settore, provenienti da tutta Italia. Spazio, infine, alle scuole con PolSchool. Quest’anno il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza stradale. Ad aprire l’evento, giovedì 19 ottobre alle 9, sarà la cerimonia per i dieci anni di PolMeeting, nell’ambito della quale saranno consegnati i premi POL decima Edizione a personalità di prestigio.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Cosenza, della Provincia di Cosenza e della Regione Calabria, oltre al patrocinio dell’Ordine degli ingegneri e dell’Ordine degli avvocati di Cosenza, che concederanno ai propri iscritti i crediti formativi per la partecipazione.