Cosenza, scoperto con due pistole in casa: in manette un pregiudicato

Proseguono i controlli da parte delle forze dell’ordine sull’intero territorio regionale per contrastare azioni criminali, quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti oltre alla detenzione illegale di armi. Durante uno degli ultimi controlli effettuati dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Cosenza, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Vibo Valentia, un 33enne pregiudicato è stato arrestato in flagranza di reato per possesso illegale di due pistole.

Nello specifico i militari, attraverso una certosina perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto una pistola marca “Beretta” cal. 7,65 ed una pistola marca “Glock” cal. 9×21 con matricola abrasa, entrambe perfettamente funzionanti. Le armi sono state pertanto sequestrate e sottoposte ad accertamenti per capire se sono state utilizzate di recente. L’uomo invece è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Cosenza in attesa dell’udienza di convalida.