Cosenza, Parise nominato segretario provinciale della DC

Francesco Parise e Pierpaolo Rodighiero sono rispettivamente il segretario provinciale e cittadino della Democrazia Cristiana a Cosenza. La nomina, a firma del segretario nazionale Totò Cuffaro, è avvenuta ieri pomeriggio durante un incontro che si è svolto nel capoluogo, alla presenza anche del vice segretario vicario nazionale, Gianpiero Samorì, e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea. Alla riunione hanno partecipato esponenti del mondo imprenditoriale, del terzo settore, dell’associazionismo culturale e alcuni consiglieri comunali del territorio calabrese.

“La Calabria è terra di passione politica e di sentimento democristiano – dichiara il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro – lavoreremo attentamente in questa meravigliosa regione, affinché possa ritornare quella DC che un tempo ne fu protagonista. Ieri abbiamo tenuto a Cosenza un incontro finalizzato a predisporre le basi per la rinascita della DC e voglio ringraziare tutti gli amici per la partecipazione. A Parise e Rodighiero i migliori auguri di un proficuo lavoro”.