Entusiasmo Cosenza, a Marassi contro la Samp sarà muro rossoblu: la prevendita vola | DATI

Un entusiasmo così a Cosenza non si respirava da anni, da davvero tanti anni. Guarascio – forse anche “stimolato” dalla presenza quest’anno dei rivali del Catanzaro, lanciatissimi nelle posizioni di vertice – ha alzato il budget, portando in città calciatori di un certo livello e non nascondendo affatto ambizioni di alta classifica, con l’obiettivo Serie A magari nel medio periodo. I fatti, cioè il campo, al momento gli stanno dando ragione.

E, dopo il doppio successo a Pisa e in casa contro il Lecco, adesso ci sarà l’ostica trasferta di Marassi in casa della Sampdoria (domenica alle ore 16.15). La squadra di Pirlo, retrocessa, è in difficoltà, non riesce più a vincere, si trova in fondo alla graduatoria e solo qualche giorno fa ha ottenuto l’omologa. Ai ragazzi di Caserta servirà mantenere alta l’attenzione, con la consapevolezza che non saranno soli. In un giorno, infatti, praticamente “bruciati” oltre 900 biglietti per il settore ospiti del “Ferraris”, come comunicato sui social dallo stesso club. “La febbre rossoblù per Sampdoria-Cosenza è salita a 907 gradi. E salirà ancora Jamu Lupi”, si legge. La cifra tonda è praticamente una formalità, vediamo fino al weekend a quanto si arriverà. La disponibilità totale del settore ospiti di Marassi è di circa 2 mila posti. Insomma, ancora c’è spazio per i tifosi rossoblu…

Le indicazioni stradali per raggiungere lo stadio

Di seguito le indicazioni fornite dalla Questura di Genova per i tifosi del Cosenza che arriveranno in Liguria per la gara di domenica tra Sampdoria e Cosenza e dovranno raggiungere lo Stadio Luigi Ferraris. Per chi arriva in aeroporto si ricorda che non è disponibile il servizio navetta. Pertanto i sostenitori dovranno raggiungere lo stadio con mezzi a noleggio, taxi o volabus. Per chi giunge in treno la stazione dedicata è Genova Brignole. In auto, pullman e minivan il casello autostradale è “GENOVA-EST”.