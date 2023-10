Cosenza-Lecco, Caserta non si fida: “è la partita più difficile tra quelle giocate finora”

StrettoWeb

Fabio Caserta non si fida. La bella vittoria di Pisa, la seconda di fila in trasferta e al fotofinish, ma anche un successo interno che manca dalla prima. Il Lecco, che ha iniziato non senza difficoltà, e con una classifica precaria, potrebbe giocare brutti scherzi al Cosenza, ma lui tiene altissima la guardia. “Se andiamo a valutare la settimana, la squadra si è allenata molto bene. Veniamo da una bella vittoria e sono contento, ma anche convinto che domani contro il Lecco non sarà una partita facile, al netto di quanto dica la classifica. E’ una squadra viva, che gioca palla su palla, che non molla mai. Sono partiti in ritardo col discorso riammissione e questo non li ha aiutati. Sarà la partita più difficile di quelle affrontate finora, perché l’attenzione dev’essere molto alta. E’ facile preparare partite come quelle di Pisa o Palermo, di questa non bisogna guardare la classifica”, ha detto nella conferenza stampa della vigilia del match del Marulla appunto tra Cosenza e Lecco.

“Il Cosenza squadra ballerina tra casa e trasferta? No, non è ballerina, è vero che stiamo facendo fatica in casa ma è solo una questione di risultati. Non dobbiamo prendere lo schianto per svegliarci, ma è chiaro che sia più facile giocare contro chi se la gioca, perché ci sono più spazi. Di certo non dobbiamo forzare le giocate, perché se la forzi contro squadre che si chiudono diventa pericolosissimo. Dobbiamo essere bravi a saper leggere la partita, giocando semplice”, ha aggiunto.

E su indisponibili e probabile formazione. “Zuccon non farà parte dei convocati. E’ vero che l’esito è negativo ma è 10 giorni che sta fermo. Dato che c’è anche la sosta non mi va di rischiare. Ha iniziato un percorso che lo riporterà in gruppo. Martino si è allenato ma non è ancora in condizione di giocare dal primo minuto. In quel ruolo abbiamo Rispoli e Cimino, quindi anche lui non so se lo rischierò. Sulla fascia destra conferme o qualche cambio? Bella domanda, ma il ballottaggio non ci sarà solo sulla fascia destra, ma anche in altri reparti. Di settimana in settimana valuto sempre, e con calma. Vediamo domani”.