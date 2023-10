Cosenza, droga e armi nascoste in casa: in manette due persone

StrettoWeb

Proseguono, a stretto giro, i controlli da parte delle forze dell’ordine per contrastare l’attività di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e armi illegali. Durante i suddetti controlli, la Squadra Mobile di Cosenza, in sinergia con l’Unità Cinofila di Vibo Valentia, ha arrestato un uomo di Cosenza. Nel corso di una perquisizione effettuata presso una villetta della cittadina, grazie la fiuto di un cane poliziotto della Digos, sono stati rinvenuti 1,78 chili di marijuana nascosti nel locale adibito a magazzino.

Nello specifico, la droga era già stata essiccata e pronta allo spaccio, chiusa in barattoli di vetro. Trovati inoltre, anche materiali per il confezionamento e una rete in tessuto utile all’essiccazione. L’operazione è stata possibile grazie ad una segnalazione anonima arrivata alla sala operativa mediante l’app youPol. La persona è stata posta agli arresti domiciliari in attesa di processo.

Sempre nell’ambito dei controlli territoriali, un altro individuo, questa volta un giovane incensurato di Rende, è stato trovato in possesso di armi detenute illegalmente: a seguito di una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rivenuto una pistola semiautomatica cal. 7,65 con matricola abrasa, nascosta nella camera da letto, oltre a numerose cartucce, parte delle quali già inserite nel caricatore. Anche in questo caso il giovane è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. di Cosenza.