Cosenza, Caserta non si fida della Samp: “costruita per vincere, ma pensiamo a noi”. Convocati e indisponibili

StrettoWeb

Oltre Cimino e Zilli, mancherà anche “La Vardera, che ha avuto un problema in settimana. Si sono allenati tutti bene, abbiamo approfittato della sosta per lavorare dal punto di vista tattico e fisico. Ci approcciamo alla gara conoscendo la qualità dell’organico della Sampdoria, nonostante la classifica. Andiamo al Ferraris con l’obiettivo primario di ripetere le prestazioni fatte nelle ultime gare, in trasferta come in casa. Sampdoria costruita per campionato di vertice, ma pensiamo al nostro percorso“. Così l’allenatore del Cosenza, Fabio Caserta, alla vigilia della sfida di domani in casa della Sampdoria.

“Martino e Zuccon non stanno ancora benissimo, ma meglio, e non hanno ancora i 90 minuti. Florenzi è rientrato ora, è duttile, può fare la mezz’ala, ma io lo vedo meglio da esterno a piede invertito nel 4-2-3-1, perché è bravo nell’uno contro uno e può venire dentro. Il trequartista può anche farlo, ma non mi piace vederlo sempre spalle alla porta”, ha aggiunto.

Sampdoria-Cosenza, i convocati di mister Caserta

L’allenatore ha diramato la seguente lista dei convocati.