Corigliano-Rossano, quale futuro per il porto di Schiavonea?

Si è tenuto ieri nei locali del mercato ittico del porto di Schiavonea dal titolo “Quale futuro per il porto di Corigliano Calabro?”, organizzato e moderato dall’ex senatore Rosa Silvana Abate. Oltre al sindaco Giovanni Papasso, sono intervenuti il collega di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, ammiraglio Andrea Agostinelli.

Nel suo intervento il sindaco Papasso ha ribadito come il tradimento vissuto dalla Sibaritide ad opera dell’industria nei lontani anni ’60 quando sembrava che queste volessero investire in nell’area, si passò a lavorare ad futuro pensato in modo molto diverso. “Immaginiamo da tempo – ha sottolineato – di vivere di turismo e agricoltura. Motivo per cui ci aspettiamo di vedere questo porto pullulare di navi da crociera e di turisti proprio per valorizzare dal punto di vista culturale la Sibaritide e, soprattutto, aree fondamentali a questo scopo come i Laghi e Marina di Sibari e il Parco archeologico di Sibari”.

Il sindaco Papasso ha salutato l’ex senatore Abate e la comunità dei pescatori per l’invito oltre all’ammiraglio Agostinelli per il brillante lavoro che sta svolgendo in Calabria perché prima si parlava soltanto del Porto di Gioia Tauro mentre oggi sentiamo parlare sempre più spesso degli scali portuali di Corigliano-Rossano e Crotone.

“Ritengo – ha insistito – che il Porto di Corigliano-Rossano sia simbolo di identità e vita per la comunità di Schiavonea. Sempre nell’ambito del rispetto di questo simbolo di identità, credo che non bisogna nemmeno farsi prendere dalla cultura del “no” e vagliare tutte le proposte che arrivano. Il dibattito sul Porto di Schiavonea ci interessa direttamente perché Sibari punta sempre più ad essere baricentro ed elemento di collegamento tra la Sibaritide e il Pollino. Dobbiamo lavorare insieme – ha concluso – per costruire la città di Sibari. Il grande obiettivo degli anni a venire deve essere questo”.