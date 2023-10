Corigliano-Rossano, giovane pakistano espulso e portato in Cpr: l’accusa è di terrorismo

StrettoWeb

Un giovane 24enne, di nazionalità pakistana, è stato trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri secondo quanto disposto dal questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro. Il detenuto era stato sottoposto a regime di espulsione dopo aver scontato la pena nel carcere di Corigliano-Rossano, ma è stato comunque fermato perché ritenuto “altamente pericoloso”: il giovane è infatti accusato di istigazione o apologia a delinquere relativa a delitti di terrorismo e crimini contro l’umanità.

Di seguito ecco quanto riferito dalla Questura di Cosenza sulle ragioni che hanno portato a trattenere il cittadino pakistano, arrivato in Italia nel 2017. “Lo scrupoloso lavoro del personale dell’Ufficio Immigrazione e della Divisione Investigazioni generali operazioni speciali della Questura di Cosenza ha condotto alla tempestiva esecuzione dell’odierno provvedimento. Il decreto di espulsione a carico del cittadino straniero era stato emesso in considerazione sia dei suoi precedenti penali per istigazione o apologia a delinquere relativa a delitti di terrorismo e crimini contro l’umanità, per il quale è stato condannato”.

Prosegue poi: “E sia delle condotte tenute dallo straniero e delle sue frequentazioni, dalle quali è emersa la sua pericolosità sociale. L’accompagnamento nel Centro permanenza per rimpatri – si legge ancora nella nota della Questura di Cosenza – assume una particolare valenza in considerazione dell’attuale momento storico, che impone la massima attenzione nei confronti di quei soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica”.