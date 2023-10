Corigliano-Rossano, operai protestano sul tetto della scuola: “vogliamo l’assunzione”

StrettoWeb

Non solo le proteste per gli stipendi non percepiti, ma anche quelle per la mancata riassunzione. È la spiacevole vicenda che si sta consumando da stamattina a Corigliano-Rossano, dove due dipendenti addetti al verde pubblico manifestano per mancato rinnovo del contratto. Gli operai sono saliti sul tetto della scuola media Levi-Roncalli, dove si trovano tuttora, per mostrare il loro dissenso nei confronti della ditta che si è giudicata la gara d’appalto per la manutenzione della aree verdi cittadine.

Nello specifico, i due denunciano la mancata assunzione dopo molti anni di lavoro in quella specifica mansione. Insieme a loro, nel cortile dell’istituto scolastico, altri 12 ex dipendenti a cui è toccata la stessa sorte. “La gara d’appalto c’è stata – ha riferito uno degli interessati – e la ditta che se l’è aggiudicata non ha assolutamente assunto noi operai, che lavoravamo nel Verde pubblico da oltre 10 anni, bensì altre 20 persone nuove”.

“Siamo stanchi delle false promesse perché abbiamo le famiglie da mantenere. Noi chiediamo di continuare a svolgere l’attività che già avevamo”. La protesta continuerà ad oltranza.