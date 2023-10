A Corigliano-Rossano manca l’acqua per colpa di… un incidente

StrettoWeb

Drammatico incidente nella notte a Corigliano-Rossano, nella zona urbana rossanese. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato contro il guardrail: nello scontro, il mezzo ha colpito alcuni dei tubi della rete idrica comunale addetti all’erogazione della località San Paolo. Pertanto, a seguito dell’incidente, l’intera zona dello scalo si trova senz’acqua a causa del guasto. A darne notizia, via social, è il Primo Cittadino Flavio Stasi.

“Questa notte, a causa di un urto stradale che ha impattato il guardrail, è stata danneggiata la tubazione adduttrice di San Paolo che serve gran parte dello scalo di Rossano. Gli addetti del settore Reti e Manutenzione hanno tentato la riparazione nel corso della notte stessa, ma il danno é troppo importante ed ha imposto di rimandare la riparazione al mattino”.

“In questo momento sono al lavoro per riparare il guasto e l’intervento richiederà molte ore di lavoro. Purtroppo il mancato arrivo di acqua al serbatoio di San Paolo certamente causerà disagi nella erogazione idrica nello scalo di Rossano durante la giornata odierna, ed in particolare fin quando il danno non sarà riparato e la rete non rientrerà in pressione. Per questa ragione il Comune ha attivato il servizio autobotte prenotabile al numero unico delle segnalazioni 800222116. L’amministrazione informerà la comunità rispetto all’intervento”.

Disagi anche per la rete idrica di Corigliano

Il problema però, e ci preme riportarlo, è che non si tratta di un caso isolato: mentre a Rossano non c’è acqua a causa di un incidente, a Corigliano invece si registrano altri malfunzionamenti, di natura diversa e in un luogo totalmente differente, in località Iacina. Anche in questo caso il Sindaco ha effettuato una comunicazione sui social: “nella tarda serata di ieri sono stati registrati una serie di malfunzionamenti agli impianti di località Iacina che servono i serbatoi dell’Acquedotto, pertanto a partire dal primo pomeriggio si stanno registrando disagi nella regolare erogazione idrica nel Centro Storico di Corigliano”.

“Il settore Reti e Manutenzione del Comune è già intervenuto per la risoluzione del problema, che probabilmente si stava verificando da qualche giorno e che ha progressivamente compromesso il livello del serbatoio, e pertanto al momento gli impianti sono stati regolarmente ripristinati. Nelle prossime ore, man mano che il serbatoio tornerà sui livelli ottimali, riprenderà la regolare erogazione idrica”.