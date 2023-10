Corigliano-Rossano invita alla lettura: parte la biblioteca itinerante Pometti

StrettoWeb

La Biblioteca Comunale “Francesco Pometti” fondata nel 1966, situata all’interno del restaurato complesso architettonico della Riforma nel Centro Storico di Corigliano che ospitava lo storico convento dei padri riformati con annessa la Chiesa della Riforma consacrata nel 1686 a Santa Maria di Costantinopoli, conta oggi di circa 80.000 pubblicazioni tra volumi, opuscoli, periodici e giornali. Un bene che questa amministrazione intende valorizzare al meglio.

I prossimi 20 e 28 ottobre nell’ambito del progetto “Valorizzazione e Promozione Biblioteca Francesco Pometti”, il bibliocamper sosterà in piazza Giovanni Paolo II (giorno 20 ottobre) e in Piazzetta Portofino (giorno 28 ottobre) dalle 15 alle 18, per avvicinare bimbi e bimbe, dai 6 ai 10 anni, al mondo della lettura con splendide storie che faciliteranno la scoperta di nuovi mondi.

In occasione del primo appuntamento, l’educatrice Katia Pignataro, racconterà la storia del viaggio del simpatico amico a quattro zampe GattoNando che intraprende un viaggio per il mondo alla scoperta di Paesi e popoli lontani. I piccoli lettori si divertiranno in seguito a realizzare il personaggio della favola.

Il 28 novembre sarà sfogliato insieme all’educatrice “L’atlante dei luoghi che non esistono” che descrive mondi immaginari abitati da creature magiche. Sogno o realtà? Lo scopriremo insieme intraprendendo un viaggio verso mete lontane alla ricerca di personaggi fantastici. Dopo la lettura i bambini e le bambine saranno coinvolte in un’attività laboratoriale con colori e materiali per creare insieme il mondo di tutti.

Il bibliocamper, biblioteca itinerante di comunità a cura di C.S.C. Credito Senza Confini società cooperativa sociale illustrerà inoltre i nuovi servizi offerti dalla biblioteca Pometti attiivati nell’ambito del progetto “Valorizzazione e Promozione Biblioteca Francesco Pometti” – finanziato dalla regione Calabria POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE 6 – AZIONE 6.8.3. Sempre nell’ambito della presentazione dei nuovi servizi è previsto in particolare il servizio MLOL – Media Library On Line – con cui si potrà consultare gratuitamente migliaia di quotidiani e periodici ogni giorno in versione digitale a favore dei cittadini di Corigliano – Rossano.

“Un’iniziativa che si inscrive nella strategia della valorizzazione della lettura sia come strumento della fantasia, sia per la comprensione della realtà intorno a noi – ha dichiarato l’assessore alla cultura, Alessia Alboresi – Oggi più che mai è importante la lettura per avere un atlante del mondo e dei mondi che cambiano”.