Corigliano-Rossano, incendiata l’auto della sorella di Gattuso: la solidarietà dell’Amministrazione

“In attesa che le Forze dell’Ordine chiariscano la natura e le motivazioni del vile atto, come amministrazione esprimiamo la nostra vicinanza a Ida Gattuso, sorella di Gennaro, nostro concittadino, attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia, a cui, a seguito di un incendio, è stata distrutta l’auto parcheggiata nei pressi della sua abitazione”. L’episodio è accaduto alle prime luci dell’alba di ieri mattina a Schiavonea, la zona in cui risiede l’ex consigliere comunale.

“Sono fiducioso nell’operato delle Forze dell’Ordine per assicurare alla giustizia i criminali che si macchiano di questi atti – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – nel contempo voglio esprimere la mia solidarietà, insieme a quella di questa Amministrazione, nei confronti di Ida Gattuso e della sua famiglia. La nostra Amministrazione ha sempre avuto come valore fondamentale la lotta contro la “cultura” dell’odio, che a Corigliano-Rossano non avrà mai il sopravvento”.