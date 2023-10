Corigliano-Rossano e l’edilizia scolastica: 4 milioni per riqualificare l’Asilo Maradei

StrettoWeb

L’opera rientra nella Missione 4 del PNRR “Istruzione e Ricerca” e riguarda proprio il potenziamento, il miglioramento qualitativo e l’ampliamento quantitativo dei sevizi di istruzione e formazione. Il progetto individua compiutamente i lavori da realizzare e soddisfa le esigenze di pubblico interesse che questa Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dell’opera pubblica, aumentando la capienza del nido, che già era stato riqualificato internamente nel 2022, prevedendo nuovi spazi per aule e un locale refettorio. Forte la soddisfazione dell’assessore ai lavori pubblici Tatiana Novello.

“Siamo davvero tutti felici, io per prima, che proprio all’inizio di questo nuovo anno scolastico – afferma l’assessore Novello – si sia pronti a lavorare per ottenere risultati, uscendo dalla logica dell’emergenza ed entrando in quella della programmazione per i giovanissimi e le loro famiglie”.

“L’asilo comunale di via Maradei è a tutti gli effetti una eccellenza della nostra città, che merita di essere valorizzata – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – per questa ragione abbiamo lavorato al progetto di questo ampliamento che consentirà di potenziare il servizio che offre il Comune, ancora molto insufficiente rispetto ai bisogni della nostra comunità. Questo intervento insieme alla realizzazione del nuovo asilo nido di località Frasso migliorerà la qualità della vita nella nostra città”.